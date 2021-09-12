'Sosyal medya' tuzaklı soyguna suçüstü! Zorla anahtarını istediler
Nilda K. sosyal medyada tanıştığı kişi tarafından tehdit edildi ve evinin anahtarı istendi. Nilda K. ile annesinin Çocuk Büro Amirliği'ne başvurması ile harekete geçen emniyet ekipleri soygun planına suçüstü yaptı.
Sosyal medya üzerinden tanıştıkları Nilda K.'dan, tehditle evin anahtarlarını isteyen şüpheliler, soygunu gerçekleştiremeden polis tarafından yakalandı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün "Yağmagasp" soruşturması 25 Temmuz Pazar günü 18 yaşından küçük olan Nilda K. ve annesi Simge K.'nın Çocuk Büro Amirliği'ne başvurmasının ardından başladı.
Simge K. ifadesinde; kızı Nilda K.'nın sosyal medya üzerinden tanıştığı Okan ve Başar isimli iki kişi ile Kağıthane Hasbahçe Parkı'nda buluştuğunu söyledi. Anne Simge K.'nın iddialarına göre; ikili Nilda K.'ya "Siz lüks dairede oturuyorsunuz. Annenin altınları vardır. Evin anahtarını bize ver. Gelip evi soyalım" dedi.
"Annemin altınları yok. Sadece televizyon var. Gelirseniz onu görürsünüz" diyen Nilda K. evin anahtarını vermeden parktan ayrıldı.
ANAHTARLARI ZORLA ALDILAR
İddialara göre; Nilda K. bir gün sonra aynı parka köpeğini gezdirmeye gitti. Okan ve Başar isimli iki kişi, yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerinden Nilda K.'nın parkta olduğunu gördü ve yanına gitti. Okan, Nilda K.'dan yine evin anahtarını istedi. Nilda K. anahtarı vermek istemeyince Okan, genç kıza sarıldı ve zorla evin anahtarını aldı.
Okan ve Başar, korkutmak amacıyla altın bir çakı gösterdikleri Nilda K.'nın cep telefonunu da alarak anahtarla birlikte parktan ayrıldı. Hemen eve giden Nilda K. yaşananları annesi Simge K.'ya anlattı ve Simge K. hemen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak iki kişiden şikayetçi ve davacı oldu. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabat Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği polisleri inceleme başlattı ve iki şüphelinin kimlikleri sosyal medya hesaplarından tespit edildi.
"İş yerinden hırsızlık" suçundan kaydı bulunan Okan P. ve Başar P., mağdur Nilda K. tarafından sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarından teşhis edildi. Başar P.'nin, sosyal medya hesabından Kağıthane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde bir paylaşım yaptığı saptandı. 18 yaşındaki Başar P. alışveriş merkezinde gözaltına alındı. 20 yaşındaki Okan P. de adresinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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