’Sosyal medya’ tuzaklı soyguna suçüstü! Zorla anahtarını istediler

Simge K. ifadesinde; kızı Nilda K.'nın sosyal medya üzerinden tanıştığı Okan ve Başar isimli iki kişi ile Kağıthane Hasbahçe Parkı'nda buluştuğunu söyledi. Anne Simge K.'nın iddialarına göre; ikili Nilda K.'ya "Siz lüks dairede oturuyorsunuz. Annenin altınları vardır. Evin anahtarını bize ver. Gelip evi soyalım" dedi.

"Annemin altınları yok. Sadece televizyon var. Gelirseniz onu görürsünüz" diyen Nilda K. evin anahtarını vermeden parktan ayrıldı.