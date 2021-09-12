Antalya’da göle giren Rus turist ekiplere zor anlar yaşattı!
Antalya’nın Manavgat ilçesine tatile giden 59 yaşındaki Rus turist Vitalii Marshev, girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girdi. Uzun müddet ikna uğraşlarına rağmen sudan çıkmayı kabul etmeyen Marshev'e ekipler müdahale etti. Marshev yaka paça gölden çıkarıldı.
Eşi ve arkadaşlarıyla Rusya'dan tatil yapmaya Antalya'ya gelen Vitalii Marshev, Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otele gitti.
BİLEKLERİNİ KESMEYE KALKTI
Psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen Marshev, geçen gün otelde bileklerini kesmeye kalktı.
Otel personelleri ve eşi tarafından engellenen Marshev, geçen gün de saat 18.00 sularında girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girdi.
ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ
Eşi, arkadaşları ve otel görevlileri tarafından ikna edilemeyen Marshev'in gölden çıkarılması için olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından cankurtaran simidi atılan Marshev, çıkmayı reddetti.
Marshev, getirtilen kanoyla yanına gelen görevliler tarafından yaka paça sudan çıkarıldı.
Marshev, kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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