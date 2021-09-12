Erzincan’da iki gencin olduğu araç sulama kanalına düştü! Zamanla yarıştılar

Erzincan’da modifiye otomobillerle drift gösterisini seyretmek için Ekşisu Mesire Alanına giden iki gencin olduğu araç sulama kanalına düştü. Ekipler 18 yaşındaki 2 genci kurtarmak için zamanla yarıştı.

Kaza, bugün saat 06.30 sularında Erzincan'ın Günebakan köyü çıkışı Ekşisu Mesire Alanı yolu üzerinde gerçekleşti.

SULAMA KANALINA UÇTU

Alınan bilgiye göre, bugün Ekşisu Mesire Alanında gerçekleştirilecek olan modifiye araçlarla drift gösterisini seyretmek için 24 AEF 988 plakalı araçla yola çıkan gençler, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki sulama kanalına uçtu.

GENÇLERİ KURTARMAK İÇİN SEBERLİK

Bir süre sonra kanala uçan otomobil bir vatandaş tarafından fark edildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ilgili ekipler sevk edilirken vatandaşlar sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde tamamen suya gömülmüş gençleri kurtarmak için seferber oldu.

YAŞAM MÜCADELELERİ DEVAM EDİYOR

Adeta can pazarının yaşandığı anlarda vatandaşlar, jandarma, sağlık ve jandarma ekipleri zamanla yarıştı. Suya gömülü otomobilin içerisinden hareketsiz bedenleri çıkarılan 18 yaşındaki M.K., ve E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan 2 gencin hayata tutunabilmeleri için hastanede yoğun çaba harcandığı bildirildi.

Yaşanan kazanın ardından olay mahallinde jandarma trafik ekipleri incelemede bulunarak lastik izlerinin kaybolmaması için güvenlik tedbiri aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.