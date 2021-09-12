Bursa'da hastane yakınındaki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa Gemlik Devlet Hastanesi yakınındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangın, saat 12.00 sularında Gemlik Devlet Hastanesi'nin etrafındaki bulunan ormanlık alanda meydana geldi.
Hastaneye 100 metre mesafede bulunan ormanlık alanda bir evin yangınların arasında kaldığı görüldü.
HELİKOPTER SEVK EDİLDİ
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, havadan da yangın söndürme helikopterinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Gemlik Devlet Hastanesi yakınında bulunan ormanlık alandaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, havadan yangın söndürme helikopteri yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında etkin rol oynadı.
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