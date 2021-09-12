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Gemlik’te orman yangını!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.09.2021 12:55
Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde orman yangını çıktı. Orman ekipleri yangına müdahale ediyor. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi yakınındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi.

Gemlik'te çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Gemlik’te orman yangını!
Gemlik’te orman yangını!
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