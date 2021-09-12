12 Eylül 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gemlik’te orman yangını!
Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde orman yangını çıktı. Orman ekipleri yangına müdahale ediyor. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.
Bursa Gemlik Devlet Hastanesi yakınındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi.
Gemlik'te çıkan yangına müdahale ediliyor.