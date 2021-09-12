Antalya’da 17 yaşındaki genç 109 metre yükseklikten atlayarak intihar etti

109 METREDEN KENDİNİ AŞAĞI BIRAKTI

Ardından da 109 metre yüksekliğindeki kuleye çıkarak fotoğraf çekinmek istediğini dile getirdi. Kapıda görevli güvenlik görevlileri ise gence bir kişinin eşlik etmesi şartı ile izin verdi. Genç yanında bulunan güvenlik görevlisinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendini 109 metre yüksekliğindeki kuleden boşluğa bıraktı.