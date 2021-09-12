Antalya’da 17 yaşındaki genç 109 metre yükseklikten atlayarak intihar etti

Antalya Aksu’da bulunan EXPO 2016’nın 109 metre yüksekliğindeki kulesinden kendisini aşağı bırakarak feci şekilde hayatını kaybeden gencin cenazesi, ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Acılı aile yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Olay, geçen gün öğle saatlerinde EXPO 2016'nın içerisindeki 109 metre yüksekliğindeki kulede meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah sularında EXPO 2016'nın güvenlik girişine gelen 17 yaşındaki Efe Ustaoğlu görevlilere içerde dolaşmak istediğini söyledi. İçeri giren genç, EXPO 2016 içerisinde çeşitli alanlarda bir müddet fotoğraf çekti.

109 METREDEN KENDİNİ AŞAĞI BIRAKTI

Ardından da 109 metre yüksekliğindeki kuleye çıkarak fotoğraf çekinmek istediğini dile getirdi. Kapıda görevli güvenlik görevlileri ise gence bir kişinin eşlik etmesi şartı ile izin verdi. Genç yanında bulunan güvenlik görevlisinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendini 109 metre yüksekliğindeki kuleden boşluğa bıraktı.



FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

109 metre aşağıda hareketsiz yatan genç için durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANIYORDU

Öte yandan gencin ailesi ile birlikte Manavgat ilçesinde yaşadığı ve bir kolejde lise 12. sınıf öğrencisi olup sınava hazırlandığı öğrenildi. Gencin ölümünün sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini derinden üzdüğü öğrenildi.

AİLE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

İşlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen baba Beşir İhsan Ustaoğlu ve eşi ayakta durmakta güçlük çekti. Aile yakınlarının desteği ile ayakta durdu. Cenazenin bugün Manavgat ilçesinde aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Diğer taraftan olayla ilgili olarak ise Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.