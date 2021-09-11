Sarıyer’de dehşete düşüren olay! Köpeği ezdi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti





KÖPEĞİ EZEN ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ

Yapılan açıklamanın devamında ise "Her ne kadar yaşanan olay nedeniyle üzgün olsak da Nero'nun sağlıklı olması en büyük tesellimiz ve mutluluğumuz olmuştur. Bundan sonra da Nero ve arkadaşlarının daha iyi şartlarda yaşaması ve bakımı için gerekli yardımı ve takibi sağlayacağız. Kazaya sebep olan prodüksiyon çalışanı ile şirketimizin ilişiği kesilmiştir. Dünyamızı paylaştığımız tüm canlılar bizim için aynı değer ve önemi taşımaktadır" denildi.

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