Sarıyer'de dehşete düşüren olay! Köpeği ezdi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Sarıyer'de bir yapım şirketi çalışanı, yol ortasında yatmakta olan Nero isimli köpeğin üzerinden geçti. Aracın altında kalan köpek yaralı şekilde kaçmaya çalışırken otomobil sürücüsünün rahat tavırları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Tepkiler üzerine yapım şirketi açıklama yaparak çalışanının işine son verdi.
Olay, 9 Eylül Perşembe günü Sarıyer Zekeriyaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yapım şirketi çalışanı, otomobilini park ettiği esnada yol ortasında yatmakta olan Nero isimli köpeğin üzerinden geçti.
Köpek bir süre aracın altında sürüklendikten sonra yaralı halde kaçmaya çalışırken otomobil sürücüsü, aracı durdurarak otomobilden indi. Ezdiği köpeğe yardım etmek yerine otomobilin tampon kısmından düşen parçayı yerden alarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücünün tavırları ise bu kadarına da pes dedirtti.
KÖPEĞİN ARACIN ALTINDA EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün köpeğin üstünden aracıyla geçtikten sonra otomobilinden inerek aracın tampon kısmından düşen parçayı yerden aldığı ve hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görülüyor.
YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan yapım şirketi, "Zekeriyaköy Mahallesi'nde yaşanan üzücü kazadan haberimiz olduğu andan itibaren, gerekli müdahale ve işlemler başlatılmıştır. Mahallenin köpeği Nero semt sakinlerinin desteği ile bulunmuş, şirketimiz yetkilileri ve mahalle sakinleri kontrolünde hemen tedavi altına alınmıştır. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda Nero'nun hayati tehlike taşımadığı, kırık organ hasarı, iç kanaması olmadığı görülmüş ve yürüyerek veterinerden taburcu edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
KÖPEĞİ EZEN ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ
Yapılan açıklamanın devamında ise "Her ne kadar yaşanan olay nedeniyle üzgün olsak da Nero'nun sağlıklı olması en büyük tesellimiz ve mutluluğumuz olmuştur. Bundan sonra da Nero ve arkadaşlarının daha iyi şartlarda yaşaması ve bakımı için gerekli yardımı ve takibi sağlayacağız. Kazaya sebep olan prodüksiyon çalışanı ile şirketimizin ilişiği kesilmiştir. Dünyamızı paylaştığımız tüm canlılar bizim için aynı değer ve önemi taşımaktadır" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ek kontenjanlar açıklandı mı? 2021 YKS ek tercih yerleştirmeler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar...
- MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?
- Merkez Bankası İstanbul ve Ankara'ya KPSS'siz personel alımı yapıyor! 2021 MB başvuru şartları ve sınav tarihi...
- Süreç başlıyor... VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...
- POMEM sonuçları açıklandı mı? 2021 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? 11 Eylül 2021 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler güncel liste
- 11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- Adalet Bakanlığı PGM son dakika: 2021 Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta!
- Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı?
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? Yurt ücretleri...
- ÖSYM takvimi: DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS kayıtları ne zaman?
- 18 yıl sonra seyirciyle buluşacak! İlk fragman yayınlandı! Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?