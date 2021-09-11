Taksiye ateş açmışlardı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da 60 yaşındaki taksi şoförü İ.B., aracına binen iki kişi tarafından gasbedilmek istendi. Şans eseri taksi şoförünün yaralanmadığı olayda şüphelilerden biri polis tarafından yakalandı.
Bağcılar, Bağlar Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde 2 Eylül tarihinde meydana gelen olayda taksi şoförü İ.B.'nin (60) aracına binen iki kişi önce şoförle tartıştı ardından gasbetmek istedi. Taksi şoförünün direnmesi üzerine şüphelilerden biri silahını çıkartarak araca doğru ateş etmeye başladı. Taksi şöfürü İ.B. aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
Polis tarafından başlatılan soruşturmada Uğur C.(28) gözaltına alındı. Daha önceden 23 kez çeşitli suçlardan polise geliş kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayın firari zanlısı olarak aranan Yunus E.G.(27) de önceki gün gözaltına alındı. Daha önceden 13 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıkan şüpheli adliyeye sevk edildi.
ARAÇ İÇİ KAMERA OLAYLARI KAYDETTİ
Öte yandan olay sırasında Taksici İ.B.'nin aracında bulunan güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ikilinin önce araç içinde şoför İ.B. ile tartıştıkları daha sonra araçtan indikleri görülüyor. Şoförün de araçtan inmesinin ardından dışarda devam eden tartışmanın ardından İ.B.'nin hızla otomobiline binerek kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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