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Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç evin çatısına düştü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç evin çatısına düştü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun kenarındaki evin çatısına düştü. Otomobilde bulunan 2 şahıs yaralanırken kaza can kaybı olmaması sevindirdi.

Kaza, gece sularında Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Ümit T.'nin hakimiyetindeki 31 ADY 391 plakalı araç seyir halinde gittiği esnada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bir evin çatısına düştü.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi.

Otomobildeki sürücü Ümit T. ve yanında yolcu olarak ismi öğrenilemeyen 1 kişi devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

CAN KAYBI YOK
Otomobilin bir gürültü ile evlerinin çatısına düşmesi sonucu panik yaşadıklarını belirten Fırat Çelebioğlu, "Penceremizin camı kırıldı, evimizin içine tuğla parçaları girdi. Her hangi can kaybı olmadığı için sevinçliyiz'' dedi.


Otomobil, çekici yardımı ile düştüğü evin çatısından kurtarıldı.

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