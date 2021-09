Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç evin çatısına düştü

CAN KAYBI YOK

Otomobilin bir gürültü ile evlerinin çatısına düşmesi sonucu panik yaşadıklarını belirten Fırat Çelebioğlu, "Penceremizin camı kırıldı, evimizin içine tuğla parçaları girdi. Her hangi can kaybı olmadığı için sevinçliyiz'' dedi.