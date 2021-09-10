Kırıkkale’de feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti: Evdeki 2 kız çocuğu kimsesiz kaldı
Kırıkkale'de 2 aracın çarpışmasıyla 1'i çocuk, 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada yürek yakan detay ortaya çıktı. Fatma ile Murat çifti, çocukları Şükrü (10) ile beraber hastaneye giderken trafik kazasında yaşamını yitirdi. Evde kalan 2 kız çocuğu ise hem öksüz hem de yetim kaldı.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Ankara'ya giden Murat Bostancı hakimiyetindeki 40 EH 237 plakalı araç Veysel Gezici'nin kullandığı 71 ACD 198 plakalı araç ile çarpıştı.
Metrelerce savrularak takla atan iki otomobilinde hurdaya döndüğü kazada 1'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.
2 KIZ ÇOCUĞU HEM YETİM HEM ÖKSÜZ KALDI
Fatma ve Murat çifti, çocukları Muhammet Şükrü Bostancı (10) ile birlikte hastaneye göz tedavisine giderken feci kazada hayatını kaybetti. Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu da öksüz kaldı. 71 ACD 198 plakalı otomobil sürücüsü Veysel Gezici olay yerinde can verdi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgür Gezici ve Harun Erkan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazaya ilişkin inceleme yaptı.
Hayatını kaybeden 1'i çocuk, 6 kişinin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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