Kırıkkale’de feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti: Evdeki 2 kız çocuğu kimsesiz kaldı





2 KIZ ÇOCUĞU HEM YETİM HEM ÖKSÜZ KALDI

Fatma ve Murat çifti, çocukları Muhammet Şükrü Bostancı (10) ile birlikte hastaneye göz tedavisine giderken feci kazada hayatını kaybetti. Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu da öksüz kaldı. 71 ACD 198 plakalı otomobil sürücüsü Veysel Gezici olay yerinde can verdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgür Gezici ve Harun Erkan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.