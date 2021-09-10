Pendik’te dört yol ağzında kaza! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA



Dört yol ağzında karşı karşıya gelen otomobillerin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol kesişiminde karşı karşıya gelen iki araç çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç park halindeki başka bir araca çarpıyor. Kazaya karışan araçtaki adam ile çocuk araçtan inerek yaralıya yardı etmeye çalışıyor.

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