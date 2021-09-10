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İstanbul’da annesinin ölüm haberini alan şoför kaza yaptı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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İstanbul’da annesinin ölüm haberini alan şoför kaza yaptı

Kağıthane'de dün saat 10.00 sıralarında Nurtepe Osman Paşa Caddesi'nde gelen telefonla annesinin vefat haberini alan sürücü otomobilin kontrollünü kaybederek kaza yaptı. Hafif yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobiliyle giden sürücünün telefonu çaldı. Gelen telefonda annesinin vefat haberini alan sürücü kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil park halindeki kamyonete çarparak durdu.

Kazayı görüp yardıma koşanlar sürücüye yardım etmek istedi. Otomobilin kilitli kapıları açılmayınca durum itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü otomobilden çıkarırken, sağlık ekipleri hafif yaralı kişiye müdahalede bulundu.

Kaza yapan sürücünün vatandaşlara "Otomobil kullanırken annemin vefat haberini aldım. Kaza nasıl oldu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Daha sonra ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sürücüye yardım eden kişi, "İndiğinde şoktaydı, otomobilin kapısı açılmıyordu. Dediğine göre annesini kaybetmiş o anda haber almış. Bu haberle kaza yapıyor" diye konuştu.

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