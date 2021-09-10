İstanbul’da annesinin ölüm haberini alan şoför kaza yaptı

Daha sonra ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sürücüye yardım eden kişi, "İndiğinde şoktaydı, otomobilin kapısı açılmıyordu. Dediğine göre annesini kaybetmiş o anda haber almış. Bu haberle kaza yapıyor" diye konuştu.

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