TMO fındık alımlarına başladı! Fındık bedelleri ne zaman ödenecek?

Alım sürecini anlatan Yıldırım, "Randımanına bakılıyor fındığın burada. Kalitesine bakılıyor. Buradan da çıkan sonuçlarla birlikte kabul edilen fındıklar tartım işlemine getiriliyor ve tartıldıktan sonra da ileride bulunan yerde fındıklar istifleniyor ve kabul edilmiş oluyor. Şu ana kadar binin üzerinde bölgede üretici TMO'ya fındıkları teslim etti." ifadeleerini kullandı.