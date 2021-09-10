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TMO fındık alımlarına başladı! Fındık bedelleri ne zaman ödenecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.09.2021
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TMO fındık alımlarına başladı! Fındık bedelleri ne zaman ödenecek?

Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımına 1 Eylül itibariyle başladı. Fındık bedelleri en geç 21 gün içinde ödenecek. Ayrıntıları Trabzon'dan Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

Toprak Mahsulleri Ofisi 2021 yılı fındık alımlarına başladı. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım son durumu Trabzon'dan aktardı.

TMO fındık alımlarına başladı! Fındık bedelleri ne zaman ödenecek?

HANGİ İŞLEMLERDEN GEÇİYOR?

Yıldırım, "Şu anda alım merkezlerinden birindeyiz. Burada üreticiler sabahın erken saatlerinden fındıklarını getirdiler ve buradan alınan numunelerle birlikte hemen içeride fındık alım merkezinin içerisine gidiyor. Burada çeşitli işlemler yapılıyor. Fındık 4 işlemden geçiyor." dedi.

TMO fındık alımlarına başladı! Fındık bedelleri ne zaman ödenecek?

Alım sürecini anlatan Yıldırım, "Randımanına bakılıyor fındığın burada. Kalitesine bakılıyor. Buradan da çıkan sonuçlarla birlikte kabul edilen fındıklar tartım işlemine getiriliyor ve tartıldıktan sonra da ileride bulunan yerde fındıklar istifleniyor ve kabul edilmiş oluyor. Şu ana kadar binin üzerinde bölgede üretici TMO'ya fındıkları teslim etti." ifadeleerini kullandı.

TMO fındık alımlarına başladı! Fındık bedelleri ne zaman ödenecek?

FINDIK BEDELLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Fındıklarını teslim eden üreticilerin hesaplarına 21 gün içerisinde fındık paraları yatırılıyor.

TMO fındık alımlarına başladı! Fındık bedelleri ne zaman ödenecek?

Sivri fındığın kilosuna 25 TL

Giresun kalite fındığın kilosuna 27 TL

TMO fındık alımlarına başladı! Fındık bedelleri ne zaman ödenecek?

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