TMO fındık alımlarına başladı! Fındık bedelleri ne zaman ödenecek?
Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımına 1 Eylül itibariyle başladı. Fındık bedelleri en geç 21 gün içinde ödenecek. Ayrıntıları Trabzon'dan Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
Toprak Mahsulleri Ofisi 2021 yılı fındık alımlarına başladı. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım son durumu Trabzon'dan aktardı.
HANGİ İŞLEMLERDEN GEÇİYOR?
Yıldırım, "Şu anda alım merkezlerinden birindeyiz. Burada üreticiler sabahın erken saatlerinden fındıklarını getirdiler ve buradan alınan numunelerle birlikte hemen içeride fındık alım merkezinin içerisine gidiyor. Burada çeşitli işlemler yapılıyor. Fındık 4 işlemden geçiyor." dedi.
Alım sürecini anlatan Yıldırım, "Randımanına bakılıyor fındığın burada. Kalitesine bakılıyor. Buradan da çıkan sonuçlarla birlikte kabul edilen fındıklar tartım işlemine getiriliyor ve tartıldıktan sonra da ileride bulunan yerde fındıklar istifleniyor ve kabul edilmiş oluyor. Şu ana kadar binin üzerinde bölgede üretici TMO'ya fındıkları teslim etti." ifadeleerini kullandı.
FINDIK BEDELLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Fındıklarını teslim eden üreticilerin hesaplarına 21 gün içerisinde fındık paraları yatırılıyor.
Sivri fındığın kilosuna 25 TL
Giresun kalite fındığın kilosuna 27 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman?
- Açıklanıyor... 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?
- 10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım aylığı yatan iller hangileri? Güncel liste...
- YKS ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa atama kurası başvuru nereden, nasıl yapılır?
- Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS sonucu nereden, nasıl sorgulanır?
- YKS 2021 ek tercihleri ne zaman? 2021 üniversite ikinci tercih kontenjan sayıları açıklandı mı?
- Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
- Yazıyı getir parayı al! SGK'dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..
- 15 öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması kontenjanları duyuruldu mu? Karma atama...
- Hem tazminat hem ikramiye alabiliyor! Memurluğu bırakıp işçi olanlar dikkat! 20-25 yıl aynı iş yerinde...