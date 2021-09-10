Pendik’te dört yol ağzında kaza! O anlar kamerada

Pendik’te seyir halindeki 2 araç dört yol ağzında kafa kafaya gelerek çarpıştı. Kazada şoförlerden birisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Araçların çarpıştığı ve yaralının olay yerinden ambulansa alındığı anlar anbean kaydedildi.

Kaza, Pendik Kurtköy'de 7 Eylül'de sularında gerçekleşti. Hareket halinde olan Fiat marka 34 JK 8599 plakalı araç, dört yol ağzında kafa kafaya geldiği Citroen marka 34 TN 1107 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil de park halindeki bir otomobile çarptı.

3 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Otomobilin sol ön kapı kısmından çarptığı aracın sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan araçta bulunan bir adam ile çocuk, araçtan çıkıp yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle toplamda 3 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, mahalleli aynı noktada benzer kazaların sürekli yaşandığını dile getirdi.

O ANLAR KAMERADA



Dört yol ağzında karşı karşıya gelen otomobillerin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol kesişiminde karşı karşıya gelen iki araç çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç park halindeki başka bir araca çarpıyor. Kazaya karışan araçtaki adam ile çocuk araçtan inerek yaralıya yardı etmeye çalışıyor.