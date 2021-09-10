Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçaklardan biri daha satıldı





"GEREKENİ YAPACAĞIZ BİR HİZMET OLARAK BİR YERE SUNACAĞIZ"

Sky Air Shop yetkilisi uçak teknisyeni Mehmet Emin Ertemel, "7 tane restoran kafe yaptırdık, denizin dibine batırdık. Dalış amacına, eğitim amacına, restoran kafe için kullanılması için yaptık. Sivil Havacılık sunmuş olduğu Atatürk Havalimanındaki hurda uçakları ilk kesen biziz. Şu anda gümrük nedeniyle bir 5 ay kadar evvel uçağı kestiğimiz halde uçağımız yeni çıkartıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Uçak MD-82 dar gövde uzun bir uçak. 13-14 yıldan bu yana Atatürk Havalimanında bulunuyordu. Biz bunu çıkartıp tekrar ayağa kaldıracağız. Gerekeni yapacağız, bir hizmet olarak bir yere sunacağız" ifadelerini kullandı.