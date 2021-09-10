Antalya’da berberden öğrenciye jest! 2 doz aşı olana ücretsiz tıraş
Antalya'da bir berber koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek oldu. Salgınla mücadelede en etkili olan aşılamayı teşvik amaçlı 2 doz aşı yaptıran öğrencilere saç tıraşını ücretsiz yaptı.
ESNAF MUTLU
Müşteri portföyünün çoğunluğunu öğrenciler oluşturan Avuçcular, üniversitelerin kapanması ile beraber iş yükünün büyük çoğunluğunu kaybetti. Yeni dönemde üniversitelerin açılması bölgedeki esnaflar kadar berber Avuçcular'ı da sevindirdi.
'2 DOZ AŞI OLAN ÖĞRENCİ KARDEŞLERİMİZE TIRAŞ BEDAVA'
Avuçcular hem korona virüse karşı en etkili yöntemlerin başında yer alan aşılanmayı teşvik ve öğrenci müşterilerine jest için cep telefonundaki Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından 2 doz aşı olduğunu gösterene saç tıraşını ücretsiz yapmaya karar verdi. '2 doz aşı olan öğrenci kardeşlerimize tıraş bedava' pankartını vitrinde gören öğrenciler tıraş olmaya akın etti. Kampanyanın şaka olduğunu zanneden öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Öğrencilerin yoğun olduğu bir yerde hizmet verdiğinin altını çizen Avuçcular, geçen yıl pandemiden dolayı kötü bir dönem geçirdiklerini söyledi. Aşılanmanın artmasıyla birlikte pandeminin zayıflamaya başladığını dile getiren Avuçcular, "Okullarda açıldı. Üniversite öğrencilerimiz de gelmeye başladı. Bu durum bizi de mutlu etti. Aşı olan gençleri ödüllendirmek, olmayanları ise teşvik için bir kampanya yapmaya karar verdim. Güzel talepler almaya başladık. HES uygulamasından aşısını gösterdiği zaman tıraşını ücretsiz yapacağız" dedi.
"YARARIMIZ OLUR DİYE UMUT EDİYORUZ"
İlk gün olmasına rağmen kampanyanın büyük bir ilgi gördüğünü dile getiren İsmail Avuçcular, "Aşı olanların farkı olsun. Olmayanlarında belki aşı yaptırmasına belki bir faydamız olur. Bir yararımız olur diye umut ediyoruz. Öğrencilerimize bir jest yapmak istedik. Kapıdan müşteri görüyor, 'siz ciddi misiniz gibi tepkiler alıyoruz'. Koltuğa oturup tıraşını olunca inanıyor. 7 kişi ve randevulu çalışıyoruz. Randevu oluşturup gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz, 2 aşısını olana tıraşını ücretsiz yapacağız" diye konuştu.
"İNSANLARI AŞIYA TEŞVİK EDİYOR"
Balıkesir'den gelen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Görkem Gökay, "Bu kampanyayı öğrenciler için çok faydalı buldum. İnsanları aşıya teşvik ediyor. Bir nedenle aşı olmak isteyebilirler. Dükkanın önünden geçersen şans eseri yazıyı gördüm. Sordum. Diğer reklamlar gibi hava değildi. Tıraşımı da oldum" ifadelerine yer verdi.
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