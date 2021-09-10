Antalya’da berberden öğrenciye jest! 2 doz aşı olana ücretsiz tıraş





"YARARIMIZ OLUR DİYE UMUT EDİYORUZ"

İlk gün olmasına rağmen kampanyanın büyük bir ilgi gördüğünü dile getiren İsmail Avuçcular, "Aşı olanların farkı olsun. Olmayanlarında belki aşı yaptırmasına belki bir faydamız olur. Bir yararımız olur diye umut ediyoruz. Öğrencilerimize bir jest yapmak istedik. Kapıdan müşteri görüyor, 'siz ciddi misiniz gibi tepkiler alıyoruz'. Koltuğa oturup tıraşını olunca inanıyor. 7 kişi ve randevulu çalışıyoruz. Randevu oluşturup gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz, 2 aşısını olana tıraşını ücretsiz yapacağız" diye konuştu.