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Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçaklardan biri daha satıldı

İHA
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Giriş: 10.09.2021 11:08
Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçaklardan birinin daha satışı yapıldı. Tahran TT Havayolları'nın uçağı, gece uzman bir ekip tarafında Atatürk Havalimanı'nda tırlara yüklenerek Hadımköy'e götürüldü. E-5 Karayolu'nda tuhaf görüntüler oluşturan taşıma operasyonu drone ile görüntülendi.

Atatürk Havalimanı apronunda senelerdir bekleyen hurda uçaklardan Tahran TT havayolu firmasına ait MD-82 türü yolcu uçağı, Sky Air Shop adlı bir firması tarafından 5 ay önce satın alındı. Uçak Teknisyeni Mehmet Emin Ertemel'in liderliğinde ayrıntılı bir şekilde parçalanan uçak, gece tırlara yüklenerek Atatürk Havalimanı apronundan çıkartıldı.

Atatürk Havalimanı B kapısından çıkan tırlar, geniş güvenlik önlemleri altında E-5 Karayolundan Hadımköy'e götürüldü. Karayolunda tır dorsesinde taşınan uçak, ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar drone ile havadan da görüntülendi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ BİR HİZMET OLARAK BİR YERE SUNACAĞIZ"
Sky Air Shop yetkilisi uçak teknisyeni Mehmet Emin Ertemel, "7 tane restoran kafe yaptırdık, denizin dibine batırdık. Dalış amacına, eğitim amacına, restoran kafe için kullanılması için yaptık. Sivil Havacılık sunmuş olduğu Atatürk Havalimanındaki hurda uçakları ilk kesen biziz. Şu anda gümrük nedeniyle bir 5 ay kadar evvel uçağı kestiğimiz halde uçağımız yeni çıkartıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Uçak MD-82 dar gövde uzun bir uçak. 13-14 yıldan bu yana Atatürk Havalimanında bulunuyordu. Biz bunu çıkartıp tekrar ayağa kaldıracağız. Gerekeni yapacağız, bir hizmet olarak bir yere sunacağız" ifadelerini kullandı.

"FAAL OLARAK TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
Uçağın parçalanarak tırlara yüklenmesiyle alakalı bilgiler veren Ertemel, "İşlem olarak biz tekrar birleştireceğiz, kanatları, iniş takımları sökülmüş. Biz bunu faal olarak tekrar ayağa kaldıracağız. Şu anda biz galiba ya belediyeye vereceğiz veya da okula vereceğiz. İkisinden biri alacak" diye konuştu.
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