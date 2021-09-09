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Adıyaman’da yeşil ışıkta geçen araç yaşlı adamı ezdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Adıyaman’da yeşil ışıkta geçen araç yaşlı adamı ezdi

Adıyaman’da, eczaneden ilaçlarını aldıktan sonra araçların arasından karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, yeşil ışıkta seyir halindeki kamyonun ezmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi Sanko Kavşağı etrafındaki bir eczaneden mide ilacı alan Ahmed El Hamed (69) adlı Suriyeli yaşlı adam, aldığı ilaç sonrası eczaneden ayrıldı.

KÖR NOKTADA KALDI

Ahmed El Hamed, trafik ışıklarındaki yolun kenarındaki park halinde duran iki aracın arasından yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. Araçların arasından çıkıp trafik ışıklarında duran Y.L., idaresindeki 02 AG 346 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonunun kör noktasına gelen Ahmed El Hamed'i sürücü göremedi. Bu esnada trafik lambalarının yeşil yanmasıyla birlikte kamyon hareket etti.

SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Kamyonun altında kalan Ahmed El Hamed, ağır yaralandı. Yaralı yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ahmed El Hamed, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANLARI KAMERADA

Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeşil ışıkta hareket eden kamyon yaşlı adamı ezdi YEŞİL IŞIKTA HAREKET EDEN KAMYON YAŞLI ADAMI EZDİ

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