Adıyaman’da yeşil ışıkta geçen araç yaşlı adamı ezdi

SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Kamyonun altında kalan Ahmed El Hamed, ağır yaralandı. Yaralı yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ahmed El Hamed, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.