İzmir Menemen’de düğüne giden minibüs apartman bahçesine düştü! 20 kişi yaralandı

"YARALILARI ÇIKARTIP AMBULANS ÇAĞIRDIK"



Olay yaşandığı sırada komşusunda olduğunu belirten bina sakinlerinden Yakup Işık, "Ben bu apartmanda oturuyorum. Olay anında yukarıda komşunun evindeydim. Sesi duyunca aşağıya indik. Yaralıları çıkartıp, ambulans çağırdık. Çok fazla yaralı vardı, biz minibüsün içerisinden 8 kişi çıkardık. Yaşlılar ve çocuklarda vardı aracın içerisinde. Şuan apartman girişi kapalı durumda, apartmanın giriş kapısı da kırılmış vaziyette. Çok şükür olayda ölüm meydana gelmedi" dedi.

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