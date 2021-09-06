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SON DAKİKA! Marmaris'te korkutan deprem | AFAD depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü duyurdu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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SON DAKİKA! Marmaris’te korkutan deprem | AFAD depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü duyurdu

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Marmaris'te şiddetli hissedilen son depreme ilişkin detaylar haberimizde...

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Ege Denizi açıklamarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Muğla ve çevre illerde de hissedilen deprem saat 00.27 sularında meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaşanan son depreme ilişkin bilgileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,45 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Rodos adasının batısı olduğu belirlenirken, Marmaris ilçesine 63 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

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