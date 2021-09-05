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Son dakika: Antalya'da otobüs şarampole devrildi: 1 ölü 9 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Son dakika: Antalya’da otobüs şarampole devrildi: 1 ölü 9 yaralı

Son dakika haberi... Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: Feci kaza, Korkuteli-Fethiye karayolu Küçüklü Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden Lasif Uysal (51) yönetimindeki 48 ABS 859 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada otobüs sürücüsü Lasif Uysal olay yerinde hayatını kaybetti.

Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu M.M.A.I (22), A.A.M.S (23), M.A.M.A. (27), B.M.M.A. (21) ile E.U. (41), N.A (20), A.K. (36), H.K. (36) ve Ş.Ü. isimli Türk yolcular yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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