Son dakika: Antalya’da otobüs şarampole devrildi: 1 ölü 9 yaralı

Kazada otobüs sürücüsü Lasif Uysal olay yerinde hayatını kaybetti.

Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu M.M.A.I (22), A.A.M.S (23), M.A.M.A. (27), B.M.M.A. (21) ile E.U. (41), N.A (20), A.K. (36), H.K. (36) ve Ş.Ü. isimli Türk yolcular yaralandı.