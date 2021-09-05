Son dakika: Antalya'da otobüs şarampole devrildi: 1 ölü 9 yaralı
YAŞAM İHA
Son dakika haberi... Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
SON DAKİKA: Feci kaza, Korkuteli-Fethiye karayolu Küçüklü Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden Lasif Uysal (51) yönetimindeki 48 ABS 859 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada otobüs sürücüsü Lasif Uysal olay yerinde hayatını kaybetti.
Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu M.M.A.I (22), A.A.M.S (23), M.A.M.A. (27), B.M.M.A. (21) ile E.U. (41), N.A (20), A.K. (36), H.K. (36) ve Ş.Ü. isimli Türk yolcular yaralandı.
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