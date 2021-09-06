İstanbul’da tekstil fabrikasında yangın

Yangın Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi'nde saat 01.00 çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dr. Mithat Martı Caddesi üzerinde bulunan ve içinde birçok tekstil firmasına ait fabrikanın bulunduğu binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İstanbul'un birçok ilçesinden takviye olarak gelen itfaiye ekipleri yangına 4 koldan müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

ALEVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Yangının çıktığı binadan yükselen alevler drone kamerası ile havadan da görüntülendi. Görüntüler de binanın çatısının alev alev yandığı görülürken, itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görülüyor.