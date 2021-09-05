Doğanın içinde bir vaha: Marmara Paintball

Marmara Paintball, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan sahasıyla şehre daha yakın çatalca sahasıyla ormanın içinde paintball keyfini yakalamanız için fırsatlar sunuyor.

İSTANBUL PAİNTBALL SAHALARINA NASIL ULAŞABİLİRİM?

Paintball İstanbul sahalarına ulaşım zor olmamakla birlikte, farklı lokasyonlardaki sahalar sayesinde tercih yapma imkanı sağlanmaktadır. Bu sayede en kolay yoldan sahalarımızdan birine ulaşarak boya topu oyununun tadını çıkarabilirsiniz.

Marmara Paintball sahaları aynı zamanda dilediğiniz zorlukta paintball oynayabilmenizi sağlamak için taşınabilir platformlardan oluşturulmuştur. Eğer profesyonel bir takım oluşturduğunuzu düşünüyorsanız sahanın içinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Ya da çocuklardan oluşan bir takım kurduysanız platform aralarını açarak oyunu basitleştirebilirsiniz.

Özellikle ilk defa paintball oynayacakların kafalarındaki soru işareti ulaşımla ilgilidir. Oysa ki paintball sahaları tüm diğer sporlardan daha kolay ulaşım sağlayacağınız ana yollar üzerine kurulmuştur. Toplu taşıma araçları ya da özel aracınızla kolaylıkla paintball sahalarına ulaşabiliriz.

HUZUR DOLU DOĞADA, AKSİYONU PAİNTBALL İLE YAŞA

Stresli geçen bir haftanın sonunda ya da mezuniyetiniz için farklı bir etkinlik arayışında tercih edebileceğiniz en farklı spor tabi ki Paintball olacaktır. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda insan sağlığına birçok faydası bulunan boya topu oyununun, doğanın içinde oynanması da oldukça keyifli olmasını sağlar.

Hareketli olması yüksek kondisyon kazandıracağından sporunuza katkı sağlar. Bunun yanı sıra bir strateji oyunu olması da Paintball'un önemli bir spor olmasını sağlar. Oyuncuların, takım arkadaşlarıyla ve rakip takımla gentilmenlik sınırları içinde oynaması da sosyal davranışlarınızın gelişmesine katkı sağlar.

BİR EĞLENCE OYUNUNDAN DAHA FAZLASI

Paintball, birçok faydayı içerisinde barındıran, ekonomik anlamda da geniş bir kitleye hitap eden bir spordur. Marmara Paintball sahalarında oyun içinde kullanacağınız tüm ekipmanlar size sağlanmaktadır. Yapacağınız sporun malzemelerini almak için koşuşturduğunuz ve strese girdiğiniz dönemlere Paintball'a başlayarak veda edebilirsiniz.

Paintball'a başlamak için bir takım oluşturmak ve takımınızla oynamak istediğiniz Marmara Paintball sahasını seçerek rezervasyon yaptırmanız yeterli olacaktır.