İstanbul’da 4 ayrı ilçede zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Zanlıların üzerlerinde ve bazı adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1 kilo 151 gram bonzai, 165 gram metamfetamin, 4,5 gram esrar, 2,4 gram kokain, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı değerlendirilen 13 bin 885 TL ele geçirildi.