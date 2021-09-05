İstanbul'da 4 ayrı ilçede zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
YAŞAM DHA
İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye, Kartal, Küçükçekmece ve Bayrampaşa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şahsı yakaladı.
Zanlıların üzerlerinde ve bazı adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1 kilo 151 gram bonzai, 165 gram metamfetamin, 4,5 gram esrar, 2,4 gram kokain, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı değerlendirilen 13 bin 885 TL ele geçirildi.
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