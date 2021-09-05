16 yaşındaki Tuana’nın ailesi perişan! 5 gündür haber yok





"KIZIMIZ KAPALI AMA TANINMAMAK İÇİN SAÇINI AÇMIŞ OLABİLİR"

Kızının yanında bir miktar para ile ortadan kaybolduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Açıkçası durumunun ne olduğundan emin değiliz. Şu anda alıkoyuluyor mu bilmiyoruz. Çünkü giderken yanında bir miktar para da vardı. Şu anda bu para ve altından dolayı acaba alıkonuluyor mu? Bundan şüpheleniyoruz. Onun haricinde evden kendisi bilinçli gitmiş. Ama şu andaki durumundan çok emin değiliz. Yanına aldığı çok ufak tefek eşyalar var. Bavul niteliğinde bir şey yok. Ufak bir çanta, içine aldığı ufak birkaç şey, bunun dışında para ve altın var. Evden çıkarken üzerinde siyah diz altı boydan bir elbise, başında krem rengi bir eşarp vardı, ayağında terliğiyle birlikte çıkmış. Ama tabii şu anda açıkçası bu halde olmayabilir, farklı bir halde olabilir, farklı bir giyim şekliyle de olabilir. Normalde kızımız kapalı ama tanınmamak için saçını açmış olabilir. Her şey olabilir, bunları düşünmüş olabileceğini de düşünüyoruz. Vatandaşların biraz daha yüze bakarak bizlere geri dönmesini bekliyoruz. Sokak sokak biz de, yakınlarımız da arıyor. Bu eşkale uyan birilerini gören olursa polis merkezine haber vermelerini istiyoruz. Vicdanı olan herkesin duyarlı olup bize yardımcı olmasını istiyoruz."