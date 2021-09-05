Buse Demirbilek kayıp! 17 gündür kendisinden haber alınamıyor

"Muğla'dan Aydın'a doğru yola çıktık. Durumu netleştirmek için Buse ile telefonda görüştüm. Yurda yerleştireceğimizi ve polislerle yolda olduğumuzu söyledim. Beni arayacağını söyleyerek, telefonu kapattı. Polisler ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi'ndeki Buse'nin bulunduğu eve gittik. Ancak kendisi evde bulunan yakınlarıma yurda yerleşmek istemediğini söyleyerek ayrılmış. Buse'nin ailesi daha önce de kızlarını kaçırdığımı iddia ederek benden şikayetçi olmuştu. 2021 yılının ocak ayında ifadem alındı. Hakkımda dava açıldı, adli kontrol şartıyla serbest kaldım. Buluştuğumuz süreçte birlikteliğimiz olmadı. 20 Ağustos'tan önce birlikte olduk. Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldım. Bununla ilgili olarak imza atma yükümlülüğüm devam ediyor. Buse'yi başına kötü bir şey gelmemesi için kaçırdım. Kötü bir amacım yoktu" dedi.