Buse Demirbilek kayıp! 17 gündür kendisinden haber alınamıyor
Son dakika haberine göre: Muğla'da 17 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Buse Demirbilek'in (17) ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Buse'nin erkek arkadaşı Sinan Ö. (19) iki kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
Ortaköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Buse Demirbilek 19 Ağustos'ta saat 19.30 'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen kızları için harekete geçen Savaş (60) -Semra Demirbilek (59) çifti, evlatlarının kaçırıldığını belirterek Buse'nin erkek arkadaşı Sinan Ö.'den şikayetçi oldu.
20 Ağustos'ta ifadesi alınan Sinan Ö., kız arkadaşının nerede olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı. Polis, teknik takibin ardından Sinan Ö.'nün Buse ile birkaç kez telefonla görüşme yaptığını tespit etti.
Bunun üzerine Sinan Ö., 31 Ağustos'ta tekrar gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Ö., bu kez yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BUSE'Yİ AYDIN'DA YAŞAYAN AKRABALARININ EVİNE BIRAKMIŞ
Sinan Ö. savcılıktaki ifadesinde Buse'nin kız arkadaşı olduğunu doğrulayarak "Kendisiyle bir restoranda buluştuk. Ailesinin İzmir'e taşınmak istediğini ancak gitmek istemediğini söyledi. 'Seninle geleyim' dedi. Benimle gelmezse kaçacağını anlattı. Restorandan ayrılarak aracımla Denizli yolu üzerindeki bir tarlaya gittik. Annem beni aradı ve Buse'nin kayıp olduğunu söyledi. Buse yerinin bilinmemesini istedi. Annem beni çağırdığı için Buse'yi, Yaraş Mahallesi'nde S.Ç., isimli arkadaşımın evine bıraktım. Eve gittiğimde polisler vardı. Polislere Buse'nin nerede olduğunu bilmediğimi söyledim. Daha sonra Buse'yi bıraktığım yerden aldım. Birlikte aracın içerisinde sabahladık. Buse'yi olduğumuz yerde bırakıp aracı ağabeyime teslim ettim. S.Ç.'nin amcasına ait otomobille Buse'yi Aydın'da yaşayan akrabalarımın evine bırakıp Muğla'ya döndüm" dedi.
'AİLESİ DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU'
Polis merkezindeki sorgusunda Buse'nin yerini söylediğini belirten Sinan Ö., ifadesinde ayrıca şunları kaydetti:
"Muğla'dan Aydın'a doğru yola çıktık. Durumu netleştirmek için Buse ile telefonda görüştüm. Yurda yerleştireceğimizi ve polislerle yolda olduğumuzu söyledim. Beni arayacağını söyleyerek, telefonu kapattı. Polisler ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi'ndeki Buse'nin bulunduğu eve gittik. Ancak kendisi evde bulunan yakınlarıma yurda yerleşmek istemediğini söyleyerek ayrılmış. Buse'nin ailesi daha önce de kızlarını kaçırdığımı iddia ederek benden şikayetçi olmuştu. 2021 yılının ocak ayında ifadem alındı. Hakkımda dava açıldı, adli kontrol şartıyla serbest kaldım. Buluştuğumuz süreçte birlikteliğimiz olmadı. 20 Ağustos'tan önce birlikte olduk. Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldım. Bununla ilgili olarak imza atma yükümlülüğüm devam ediyor. Buse'yi başına kötü bir şey gelmemesi için kaçırdım. Kötü bir amacım yoktu" dedi.
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