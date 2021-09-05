Fırtına sebebiyle Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını temin eden GESTAŞ A.Ş., gelecek gün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

GESTAŞ tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: