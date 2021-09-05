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Fırtına sebebiyle Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.09.2021
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Fırtına sebebiyle Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın (06.09.2021) gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferleri fırtına tahmini sebebiyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını temin eden GESTAŞ A.Ş., gelecek gün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

GESTAŞ tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"06.09.2021 tarihinde (Pazartesi) Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir."
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