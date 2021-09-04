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Türk Yıldızları Macaristan'da göz doldurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2021
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Türk Yıldızları Macaristan’da göz doldurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızlarının Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, akrobasi timi Türk Yıldızlarının Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında Kecskemet'te uçuş gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

GÖRSEL ŞÖLEN

Türk Yıldızlarını'nın zorlu performansı izleyenleri adeta büyüledi.

Türk Yıldızları Macaristan’da göz doldurdu TÜRK YILDIZLARI MACARİSTAN'DA GÖZ DOLDURDU

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