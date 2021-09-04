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Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 1'i ağır 6 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.09.2021
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Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 1’i ağır 6 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan aracın içerisindeki biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Kayseri Karayolu Kayseri Caddesinde meydana geldi.

Kazada Sivas'tan Kayseri istikametine gitmekte olan O.D yönetimindeki 25 DS 741 Honda marka otomobil direksiyonun hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Takla atan aracın içerisindeki sürücü dahil biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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