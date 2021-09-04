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Aydın'da skandal görüntüler! 11 yaşındaki çocuğa zorla içki ve nargile içiren iki kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Aydın’da skandal görüntüler! 11 yaşındaki çocuğa zorla içki ve nargile içiren iki kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 11 yaşındaki A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdiği iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün saat 14.00 sıralarında, ortaokul öğrencisi A.D, dayısı B.D. ve U.E.C. ile birlikte kafe bara gitti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Burada, iddiaya göre B.D. ile U.E.C., A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdi. O anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.D. ve U.E.C.'yi gözaltına aldı.

11 yaşındaki çocuğa zorla içki ve nargile içiren iki kişi gözaltına alındı 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ZORLA İÇKİ VE NARGİLE İÇİREN İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İŞLETMEYE PARA CEZASI KESİLDİ

İşletmeye ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine uyarınca 3 bin 469 lira para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi.

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