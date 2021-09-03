Zonguldak’ta minibüs çarpan köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptılar! O anlar kamerada





DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTILAR

Öte yandan, köpeğin gözlerinin açmamasından sonra vatandaşlar köpeği yeniden hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Fakat köpek yapılan kalp masajına tepki göstermedi. Ardından etraftaki vatandaşların yardımıyla köpek sahibine getirildi. Köpeğinin hayatını kaybettiğini gören sahibi ise gözyaşlarına engel olamadı.

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