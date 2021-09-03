Hamile eltisinin evine çilingirle girdi! Aile birbirine girdi

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Pınar Kırmızı ve Mehmet Çağlar Kırmızı, boşanma sürecinde oldukları için yaşadıkları evi boşaltmaya karar verdi. Mehmet Çağlar Kırmızı, bir müddet sonra eski eşiyle beraber yaşadıkları evi sattı. Hemen hemen 6 aydır boş evi 3 ay önce Mehmet Çağlar Kırmızı'nın erkek kardeşi Mustafa Kırmızı kiraladı. Bu sabah sularında da Mustafa Kırmızı'nın 11 haftalık hamile eşi Ukrayna vatandaşı Oksana Rohomova, evin kapısının zorlandığını ifade ederek Kırmızı'ya video yolladı.

Videoyu gören Mustafa Kırmızı, motoruna binerek eve gitti. Eve geldiğinde de ağabeyinin boşanma sürecinde olduğu eşini ve annesini gördü. Çilingir zoruyla eve girildiğini fark eden Mustafa Kırmızı telaşlanarak durumu emniyete ihbar etti. Olay yerine gelen emniyet, tarafları karakola yönlendirdi. Mahkeme kararı ile eve girebileceğini öne süren Pınar Kırmızı ve annesinden ise evde kiracı olarak oturan Mustafa Kırmızı, 11 haftalık eşi ve evin yeni sahibi şikayetçi oldu. Mustafa Kırmızı, hamile eşine sarılarak onu sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı.