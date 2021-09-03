Boynuna stor perdesinin zinciri dolanıp asılı kalan çocuk öldü
Samsun’un Atakum ilçesinde boynuna stor perdesinin zinciri dolanarak asılı kalan ve hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Miray Elif Yaşa'ın yardımına koşan komşuları o anları anlattı. Minik Miray’ın annesinin feryadı üzerine eve koştuklarını dile getiren İsmet Soykan, suni teneffüs ve kalp masajı yaptıklarını belirterek "Uğraştık ama olmadı" dedi.
'ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR AMA MAALESEF OLMADI'
Annenin çığlıkları üzerine yardıma koşan komşulardan fırıncı İsmet Soykan "Küçük kızımızın annesinin balkondan feryadını duyunca hemen koştuk ve yardımcı olmaya çalıştık. Ne olduğunu sorduk. Çocuklar odada oynarken boynuna dolanmış. Annesi bu şekilde aktardı. Gittiğimizde müdahale ettik. Yere yatırdık, suni teneffüs ve kalp masajı yaptık. Daha sonra da cankurtaran geldi. Onlar da ellerinden geleni yaptılar ama maalesef olmadı. Bana göre çocuğu gördüğümüzde yaşamıyordu. Buna rağmen uğraştık ama olmadı" dedi.
'ÇOK ÜZÜLDÜK AMA ELDEN GELEN BİR ŞEY OLMADI'
Karşı apartmanda oturan Burak Pehlivan da "Bağırış sesleri duyunca hemen balkona koştuk. Balkona çıkınca çocuğu fırıncı ağabeyimizin kucağında gördüm. Sonradan öğrendim ki stor perdenin zincirine dolanmış. Cankurtaranlar geldi ve müdahale ettiler. Daha sonra öldüğü haberini aldık. Çok üzüldük ama elden gelen bir şey olmadı. Allah rahmet eylesin, Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.
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