Boynuna stor perdesinin zinciri dolanıp asılı kalan çocuk öldü

'ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR AMA MAALESEF OLMADI'



Annenin çığlıkları üzerine yardıma koşan komşulardan fırıncı İsmet Soykan "Küçük kızımızın annesinin balkondan feryadını duyunca hemen koştuk ve yardımcı olmaya çalıştık. Ne olduğunu sorduk. Çocuklar odada oynarken boynuna dolanmış. Annesi bu şekilde aktardı. Gittiğimizde müdahale ettik. Yere yatırdık, suni teneffüs ve kalp masajı yaptık. Daha sonra da cankurtaran geldi. Onlar da ellerinden geleni yaptılar ama maalesef olmadı. Bana göre çocuğu gördüğümüzde yaşamıyordu. Buna rağmen uğraştık ama olmadı" dedi.