Zonguldak’ta minibüs çarpan köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptılar! O anlar kamerada

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesinde bir minibüsün çarptığı sahipli köpek kaza yerinde öldü. Vatandaşların sürücüye büyük tepki gösterdiği olayda olay yerindekiler köpeği kurtarmak için dakikalarca kalp masajı yaptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle sularında Gazipaşa Caddesinde gerçekleşti. İddiaya göre, çarşı yönünde seyir halinde ilerleyen dolmuş bir köpeğe vurdu. Köpek olay yerinde yaşamını yitirirken vatandaşlar şoföre büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar şoförün dolmuşu hızlı kullandığını ve köpeğe dikkat etmediğini belirterek polis ekiplerine şikayet etti.



DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTILAR

Öte yandan, köpeğin gözlerinin açmamasından sonra vatandaşlar köpeği yeniden hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Fakat köpek yapılan kalp masajına tepki göstermedi. Ardından etraftaki vatandaşların yardımıyla köpek sahibine getirildi. Köpeğinin hayatını kaybettiğini gören sahibi ise gözyaşlarına engel olamadı.