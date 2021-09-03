Hamile eltisinin evine çilingirle girdi! Aile birbirine girdi

Antalya’da bir kadın, boşanma sürecinde olduğu eşiyle önceden oturdukları eve, içeride hemen hemen 3 aydır yaşayan hamile eltisinin olduğunu bilerek çilingirle girince ortalık birbirine girdi. 2 tarafın da hak talep ettiği olay karakolda bitti.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Pınar Kırmızı ve Mehmet Çağlar Kırmızı, boşanma sürecinde oldukları için yaşadıkları evi boşaltmaya karar verdi. Mehmet Çağlar Kırmızı, bir müddet sonra eski eşiyle beraber yaşadıkları evi sattı. Hemen hemen 6 aydır boş evi 3 ay önce Mehmet Çağlar Kırmızı'nın erkek kardeşi Mustafa Kırmızı kiraladı. Bu sabah sularında da Mustafa Kırmızı'nın 11 haftalık hamile eşi Ukrayna vatandaşı Oksana Rohomova, evin kapısının zorlandığını ifade ederek Kırmızı'ya video yolladı. Videoyu gören Mustafa Kırmızı, motoruna binerek eve gitti. Eve geldiğinde de ağabeyinin boşanma sürecinde olduğu eşini ve annesini gördü. Çilingir zoruyla eve girildiğini fark eden Mustafa Kırmızı telaşlanarak durumu emniyete ihbar etti. Olay yerine gelen emniyet, tarafları karakola yönlendirdi. Mahkeme kararı ile eve girebileceğini öne süren Pınar Kırmızı ve annesinden ise evde kiracı olarak oturan Mustafa Kırmızı, 11 haftalık eşi ve evin yeni sahibi şikayetçi oldu. Mustafa Kırmızı, hamile eşine sarılarak onu sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı.



"EVİME GİRMİŞLER VE KAPIYI ÇİLİNGİRLE AÇMIŞLAR"

Evde kiracı olarak yaşayan kayın Mustafa Kırmızı, "Sabah saatleriydi eşim beni arayıp kapının çaldığını söyledi. Çok hızlı çalıyorlar dedi. Benim eşim Ukrayna vatandaşı ve 11 haftalık hamile, kirada oturuyoruz. Video attı bana, görüntüleri görünce motora atlatıp eve geldim. Eve bir geldim abimin şu an boşanma sürecinde olan eşi, kaynanası ve bana avukat diye tanıttıkları bir kadın var. Ama avukat değilmiş. Evime girmişler ve kapıyı çilingirle açmışlar, izinsiz olarak. Çıkın dedim çıkmadılar. Orada bir kargaşa oldu video altına aldım ben de. Polisi aradım, ekipler geldi. Karakola yönlendirdiler. Şikayetçi olmaya geldik. Şu an onlar benim kiracı olarak oturduğum eve girdi" dedi.



"EŞİM HAMİLE, ÇOK KORKTU"

Evin sahiplerinin kendileri olmadığını, kiracı olarak yaşadıklarını belirten Mustafa Kırmızı, "Benim eşyalarım evde, altınım, param her şeyim evde. O ev 6 aydır boştu. Ondan önce abim ve eşi kalıyordu. Abim daha sonra evi iş yaptığı birine sattı. Şu an ev ne benim ne abimin. Biz de oraya kiracı olarak taşındık. Kira kontratımız her şeyimiz var. Yaklaşık 3 aydır yaşıyoruz orada. Eşim hamile, çok korktu. Ben de şu an çok korkuyorum. Ben bebeğime bir şey olacak diye korkuyorum. Siz de gördünüz bağırmaları, bizi dışarı atmalarını, şoklar içerisindeyim" diye konuştu.



"HAMİLE KADINA BİZ BİR ŞEY YAPMADIK"

Eve çilingir ile gelip, mahkeme kararı ile eve girebileceğini iddia eden Pınar Kırmızı, "Ev benim, 2 aydır oturuyorlar. Eşimin evi kime sattığını, verdiğini bilmiyoruz. Kapıyı çaldık açmadı. İçeride olduklarını gördük. Evime gelmek istedim. Eşyalar benim. Ben evime geldim. Burada başka yerde kirada oturuyorum. Hamile kadına biz bir şey yapmadık. Ne yaptık dövdük mü? Yok. Zorbalık mı yaptık? Yok. Kapıyı aç dedim sadece. Kapıda mahkeme kararı asılı. İçeri girme izni bana ait. Çilingirle girdik eve. Mecbur kaldık, kapıyı açmadılar" şeklinde konuştu.



Konuyla ilgili bilgilendirme amaçlı açıklama yapan Avukat Asena Yıldırım ise "Boşanma aşamasında taraflardan birinin talebi ve ihtiyacı halinde ailenin beraber yaşadığı konut, mahkeme kararı aile konutu olarak tahsis edilebilir. Ancak tahsis kararına itiraz edilebilir. Konutun aile konutu olmadığı, habere konu olayda olduğu gibi bir başkaları tarafından kullandığı gibi somut olayın durumuna göre itiraz dilekçesi kararı veren mahkemeye sunulabilir" ifadelerini kullandı.