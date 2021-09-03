İzmir depreminde 36 kişiye mezar olmuştu! Rıza Bey Apartmanı’nın mimarından skandal ifade

'150 GÜNDÜR NEDEN CEZAEVİNDE OLDUĞUMU SORGULUYORUM'

Rıza Bey Apartmanı'nın mimarı olarak projede imzası bulunan, tutuklu sanıklardan Ali Serdar Bayram, ifadesinde resmi evrakta mimar olarak formalite amacıyla fenni mesul olarak imza attığını ancak fiili olarak herhangi bir tasarrufta bulunmadığını söyledi. Bayram, "150 gündür cezaevindeyim ve hala neden cezaevinde olduğumu sorguluyorum. Bu olayın meydana gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Mimarı görülmeme rağmen bu projeyi ben çizmedim.