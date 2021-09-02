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Kızlarını katleden cani baba kanlar içinde bulundu! Dehşete düşüren olayda flaş gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2021
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Kızlarını katleden cani baba kanlar içinde bulundu! Dehşete düşüren olayda flaş gelişme

Trabzon'da Türkiye'nin gündemine oturan korkunç bir olay yaşandı. 36 yaşındaki Emre Göktaş, kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş’ı (4) silahla vurdu. İfadesinde çocukların kendisinden soğuduğu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söyleyen Göktaş, cezaevinde intihara yeltendi. İşte kan donduran olayın detayları...

Olay, salı günü saat 16.00 sıralarında Uluağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin olan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çay bahçesine gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Emre Göktaş da suç aleti tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çocukların cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından 3 kardeş, dün Çaykara ilçesi Taşhanpazarı Mahallesi'nde toprağa verildi. Emre Göktaş da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Göktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bahçecik Cezaevine gönderilmişti. Göktaş'ın cezaevinde henüz 24 saat geçirmeden bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Yaralanan Göktaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Katil zanlısı Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UYARI ALMIŞ

Öte yandan Rize'deki Fener Camisi'nde müezzin olarak görev yapan Göktaş'ın sürekli cami imamı ve cemaatle tartıştığı, kavga ettiği ve sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

Disiplinsiz hareketlerini sürdüren ve hakkında sürekli şikayetler yapılan Göktaş'ın Rize İl Müftülüğü'ne çağrılarak uyarıldığı belirtildi.

Göktaş'ın devam eden disiplinsiz hareketleri nedeniyle 2 ay önce görev yerinin değiştirildiği, Trabzon'un Of İlçe Müftülüğü emrine verildiği ifade edildi.

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