Kızlarını katleden cani baba kanlar içinde bulundu! Dehşete düşüren olayda flaş gelişme

Yaralanan Göktaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Katil zanlısı Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan Rize'deki Fener Camisi'nde müezzin olarak görev yapan Göktaş'ın sürekli cami imamı ve cemaatle tartıştığı, kavga ettiği ve sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.