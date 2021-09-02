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Milyoner’de Türkiye’yi ağlatmıştı! Başak Bozan kimdir, ölüm sebebi nedir? Başak Bozan hastalığı neydi?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Milyoner’de Türkiye’yi ağlatmıştı! Başak Bozan kimdir, ölüm sebebi nedir? Başak Bozan hastalığı neydi?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, hastalığıyla ve mesleğiyle ilgili anlattıklarıyla Türkiye’yi gözyaşlarına boğan Başak Bozan kimdir? Başak Bozan ölüm sebebi nedir? ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Başak Bozan isimli bir kadın katılmıştı. Beyin tümörü olduğunu açıklayan Bozan, öğrencilerinden bahsederken izleyenleri duygulandırmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster Başak Bozan kimdir? ATV'de her Cumartesi akşamı yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Başak Bozan isimli akademisyen, beyin tümörüyle mücadele ettiğini açıklamıştı.

Öğrencilerini çok sevdiğini anlatan Başak Bozan'ın sözleri izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Akademisyen Bozan'dan acı haber geldi!

BAŞAK BOZAN KİMDİR?

Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu Başak Bozan, 44 yaşında hayatını kaybetti.

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı Kim Milyoner Olmak İster'de kendisine beyin tümörü teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken karşısındakileri de duygulandırmıştı.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Bozan için taziye mesajı yayınladı.

Başak Bozan, bugün Edirne merkeze bağlı İskenderköy'de toprağa verilecek.

BAŞAK BOZAN AKADEMİK KARİYERİ

» Eğitim Durumu
Lisans » 2003 Yılı mezunu
Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili ve Eğitimi
Ön Lisans » 2007 Yılı mezunu
Anadolu Üniversitesi, AÖF, Halkla İlişkiler

» Akademik ve İdari Görevler
Mühendislik Fakültesi
İngilizce Okutmanı » 14 Eylül 2016 tarihinden bu yana devam ediyor..
Dış İlişkiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi
OKUTMAN » 19 Eylül 2013 - 14 Eylül 2014 tarihleri arasında
Mühendislik Fakültesi
İngilizce Okutmanı » 01 Ekim 2010 - 19 Eylül 2013 tarihleri arasında


Tıp Fakültesi
İngilizce Okutmanı » 04 Şubat 2008 - 09 Eylül 2013 tarihleri arasında
Havsa Meslek Yüksekokulu
İngilizce Okutmanı » 01 Eylül 2006 - 04 Şubat 2008 tarihleri arasında
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / İngilizce Okutmanı
İngilizce Okutmanı » 10 Şubat 2008 - 14 Ağustos 2012 tarihleri arasında

Trakya Üniversitesi / Çeviri ve İstatistik Bürosu
Çevirmen » 02 Mart 2006 - 15 Eylül 2008 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi / Çeviri Ofisi
Çevirmen » 23 Ekim 2014 - 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında


Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik
İngilizce Okutmanı » 14 Eylül 2014 - 24 Ağustos 2015 tarihleri arasında
» İş Tecrübesi
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Okutman(İngilizce) » 02 Mart 2006 tarihinden bu yana devam ediyor..
MEB Edirne Mimar Sinan İlköğretim Okulu
İngilizce Öğretmeni (kadrolu), Temmuz 2003 KPSS:75 » 08 Eylül 2003 - 28 Şubat 2006 tarihleri arasında

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