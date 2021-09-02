Milyoner’de Türkiye’yi ağlatmıştı! Başak Bozan kimdir, ölüm sebebi nedir? Başak Bozan hastalığı neydi?

Kim Milyoner Olmak İster Başak Bozan kimdir? ATV'de her Cumartesi akşamı yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Başak Bozan isimli akademisyen, beyin tümörüyle mücadele ettiğini açıklamıştı.

Öğrencilerini çok sevdiğini anlatan Başak Bozan'ın sözleri izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Akademisyen Bozan'dan acı haber geldi!