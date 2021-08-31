Yangının üzerinden günler geçti, hala dumanlar çıkıyor
Antalya’da 28 Temmuz tarihinde başlayıp 10 gün sonra kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından bir taraftan yeni bitkiler filizlenirken, bir takım bölgelerde de 25 gün sonra bile için için yanan ağaç köklerinden duman tütmeye devam ettiği ifade edildi.
Manavgat ilçesi Yeniköy mevkisinde başlayarak aynı gece Akseki Kepezbeleni'nde meydana gelen ikinci yangınla birleşerek 10 gün devam eden yangında 75 bin hektarlık alan hasar aldı. Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe kaydedilen Manavgat yangını, 6 Ağustos tarihinde söndürüldükten hemen hemen bir hafta sonra, yanan alanlarda maki türü hayıt çiçekleri olmak üzere pek çok bitki türü küllerin arasından filizlenmeye başladı.
AĞAÇ KÖKLERİNDEN DUMAN ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Yeni filizlerle birlikte ormanda başta birçok böcek türü olmak üzere kuşların varlığı da sevindirdi. Yanan ormanda yeni filizlenen bitki ve ağaçlarla, böcek ve kuş gibi canlı türlerini görüntüleyen kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, dün ilginç bir manzarayla daha karşılaştığını söyledi. Ormanın doğal döngüsüyle ilgili yangın sonrasında başlattığı inceleme çalışmaları kapsamında bölgede çekimler yapan Coşkun, yangının üzerinden 3 haftadan fazla bir zaman geçmesine karşın bazı ağaç köklerinden duman çıktığını görüntüledi.
"UZMANLAR BUNUN HAFTALARCA SÜRECEĞİNİ SÖYLÜYOR"
Ormanın içinden hala dumanlar yükseldiğini belirten Coşkun, gözlemlerini şöyle anlattı:
"Manavgat orman yangınının söndürülmesinin üzerinden 3 haftadan fazla süre geçmesine rağmen hala kimi ağaçların kökleri yanmaya devam ediyor. Duman çıkan yerler toprak içinde kömüre dönüşmüş kökler. Oksijenle temas halinde duman çıkıyor. Bu durum yangın sonrasında haftalarca görülüyor. Etrafında yanmamış alan varsa müdahale ediliyor. Orman ekipleri sürekli arazide dolaşıyorlar. Orman içinde çok yerde var, yanan ağaç değil, kömüre dönüşmüş kök. Hava ile temasla duman çıkıyor. Yangın hattına yakın yerlerde orman ekipleri müdahale yapıyor. İlk karşılaştığımda şaşırdım. Müdahale etmek için gittim ancak sadece duman ve toprak içinden geliyordu. Uzmanlar bunun haftalarca süreceğini söylüyor."
100 HEKTAR ALANDA ÇALIŞMA VAR
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nce 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangını sonucu zarar gören, Kalemler köyü sınırlarındaki orman alanının yeniden yeşil örtüye kavuşturulması için toprak hazırlığına başlandığı belirtildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait dozerle yapılan toprak hazırlığı sonucunda tohum serpmek ve boş kalan alanlarda yöreye uygun türlerle fidan dikmek suretiyle sahaya yeniden orman örtüsü kazandırılacağı kaydedildi. Şu ana kadar 100 hektar alanda gerçekleşen toprak işleme çalışmalarına ileriki günlerde devam edileceği dile getirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Emeklilik müjdesi! SGK'dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...
- Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL'ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...
- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...
- Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- YKS boş kontenjanlar: YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
- YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy neden öldü, kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...