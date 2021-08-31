Yangının üzerinden günler geçti, hala dumanlar çıkıyor





"UZMANLAR BUNUN HAFTALARCA SÜRECEĞİNİ SÖYLÜYOR"



Ormanın içinden hala dumanlar yükseldiğini belirten Coşkun, gözlemlerini şöyle anlattı:



"Manavgat orman yangınının söndürülmesinin üzerinden 3 haftadan fazla süre geçmesine rağmen hala kimi ağaçların kökleri yanmaya devam ediyor. Duman çıkan yerler toprak içinde kömüre dönüşmüş kökler. Oksijenle temas halinde duman çıkıyor. Bu durum yangın sonrasında haftalarca görülüyor. Etrafında yanmamış alan varsa müdahale ediliyor. Orman ekipleri sürekli arazide dolaşıyorlar. Orman içinde çok yerde var, yanan ağaç değil, kömüre dönüşmüş kök. Hava ile temasla duman çıkıyor. Yangın hattına yakın yerlerde orman ekipleri müdahale yapıyor. İlk karşılaştığımda şaşırdım. Müdahale etmek için gittim ancak sadece duman ve toprak içinden geliyordu. Uzmanlar bunun haftalarca süreceğini söylüyor."