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Antalya Büyükşehir'den çevre kirliliği! Belediye ekibi yeşil alana moloz döktü

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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Antalya Büyükşehir’den çevre kirliliği! Belediye ekibi yeşil alana moloz döktü

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve atık idaresi genel müdürlüğü ekipleri, Kaş'ta yaptıkları bir çalışma sonrası ortaya çıkan hafriyatı, makilik alana döktü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülere tepki yağdı.

Belediyenin su ve atık idaresi ekipleri, yol kenarındaki makilik alana hafriyat döktü. Çevre kirliliğinin adresi Antalya'nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Kaş.

Antalya Büyükşehir’den çevre kirliliği! Belediye ekibi yeşil alana moloz döktü

Su hattında meydana gelen bir arıza sonrası bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekip asfaltta kazı işlemi gerçekleştirdi. Yapılan onarımın ardından da kazılan alan geri kapatıldı.

Antalya Büyükşehir’den çevre kirliliği! Belediye ekibi yeşil alana moloz döktü

Ancak ortaya çıkan hafriyat döküm alanına götürülmek yerine yolun altındaki yeşil alana döküldü. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülere tepki yağdı.

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