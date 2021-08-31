İzmir’de ölüm saçan asbest tespit edildi! Uzman isimden flaş asbest çağrısı

"BOĞULARAK ÖLÜYORLAR"

Asbestin etkilerinin 10 ile 50 yıl arasında görüldüğünü belirten Koç, "Asbest başta akciğer zarı kanseri olmak üzere karın zarı kanseri, ölümcül mezotelyoma ve türevlerine yol açıyor. İnsanlar, boğularak ölüyor ve oksijen tüpleri ile gezmek zorunda kalıyor. Bu araştırma bir başlangıç adımı ve mutlaka geliştirilmeli. Üniversiteler, TÜBİTAK bu çalışmaya el atmalıdır. Bu madde sadece bu alanı değil, geniş bir bölgeyi etkiliyor. Verilerin çokluğu hipotezlerin nesnelliğini gösterir. Sağlıklı bir yerde yaşayıp yaşamadığımızı araştırdık ancak araştırma genişletilip daha fazla numune alınırsa çalışma nesnelleşecektir. Numuneleri yüzeyden, topraktan aldık. Rüzgarın etkisiyle bu maddenin sürüklenmesi durumu söz konusu. Bu maddeden Menemen ve İzmir etkilenebilir. Düzenli bir denetim gerekiyor" diye konuştu.