İzmir'de ölüm saçan asbest tespit edildi! Uzman isimden flaş asbest çağrısı
İzmir'deki bir gemi söküm tesisinin çevresinde yapılan incelemede asbest tespit edildi. Asbest söküm uzmanı Nimet Koç "İnsanları öldüreceği fark edildiğinde bu madde sorgulanarak yasaklandı." dedi. Koç ölüm saçan asbest için çalışması yapılması gerektiğini vurguladı.
Toz numunelerini inceleyen asbest söküm uzmanı Nimet Koç, "Asbest, yüzyıllardır mucizevi bir mineral olarak görülmüştür ve her yerde kullanılmıştır. İnsanları öldüreceği fark edildiğinde bu madde sorgulanarak yasaklandı. Türkiye'de de 2010 yılında yasaklandı" dedi.
Aliağa ilçesine bağlı 55 farklı sokaktan rastgele toplanan toz numuneleri, 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında analiz edildi. Gemi söküm tesisi yakınlarındaki toz numunelerini inceleyen asbest uzmanları; halk sağlığına zararlı, serpantin grubu krizotil türü asbest liflerine rastladı. Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği ile Aliağa Çevre Platformu'nca yürütülen çalışmalar raporlanırken, bölgedeki en riskli yerin tersaneye bitişiğindeki alan olduğu tespit edildi.
"TÜRKİYE'DE 2010'DA ASBEST MADDESİ YASAKLANDI"
Toz numuneleri inceleyen Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği İzmir Temsilcisi ve Asbest Söküm Uzmanı Nimet Koç "Aliağa'nın 55 farklı noktasından belirlenen standartlara göre numuneler aldık. Gemi söküm tesisinin sokağında aldığımız numunede serpantin grubu, krizotil türü asbest liflerini bulduk. Bu konunun yeterince üzerine düşülmüş olsaydı, bu maddeyi bulmazdık. Asbest, yüzyıllardır mucizevi bir mineral olarak görülmüştür ve her yerde kullanılmıştır. İnsanları öldüreceği fark edildiğinde bu madde sorgulanarak yasaklandı. Türkiye'de 2010 yılında asbest maddesini yasaklandı" dedi.
"BOĞULARAK ÖLÜYORLAR"
Asbestin etkilerinin 10 ile 50 yıl arasında görüldüğünü belirten Koç, "Asbest başta akciğer zarı kanseri olmak üzere karın zarı kanseri, ölümcül mezotelyoma ve türevlerine yol açıyor. İnsanlar, boğularak ölüyor ve oksijen tüpleri ile gezmek zorunda kalıyor. Bu araştırma bir başlangıç adımı ve mutlaka geliştirilmeli. Üniversiteler, TÜBİTAK bu çalışmaya el atmalıdır. Bu madde sadece bu alanı değil, geniş bir bölgeyi etkiliyor. Verilerin çokluğu hipotezlerin nesnelliğini gösterir. Sağlıklı bir yerde yaşayıp yaşamadığımızı araştırdık ancak araştırma genişletilip daha fazla numune alınırsa çalışma nesnelleşecektir. Numuneleri yüzeyden, topraktan aldık. Rüzgarın etkisiyle bu maddenin sürüklenmesi durumu söz konusu. Bu maddeden Menemen ve İzmir etkilenebilir. Düzenli bir denetim gerekiyor" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Emeklilik müjdesi! SGK'dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...
- Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL'ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...
- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...
- Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- YKS boş kontenjanlar: YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
- YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy neden öldü, kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...