Seyir halinde tartışan sürücülerin tehlikeli yolculuğu

İstanbul trafiğindeki yoğunluk yer yer sürücülerde gerginliğe neden olurken, sürücülerin tartışmaları trafiği tehlikeye atıyor. Geçen günlerde TEM otoyolu Gebze yönünde ise 2 aracın tartıştığı tartıştıktan sonra ise birbirlerinin önünde trafiği riske atacak hareketler yaptığı yine diğer sürücüler tarafından kayda alındı.

Sultangazi - Gaziosmanpaşa yolunda ilerleyen iki araç da birbirlerine dakikalarca makas attı. Tartışıp birbirlerine makas atan sürücüler, başka bir sürücünün tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.