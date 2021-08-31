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Ankara’da aile faciası! Eski eşini öldürüp öz kızına ateş etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Ankara’da aile faciası! Eski eşini öldürüp öz kızına ateş etti

Ankara’da Salih Ö.(38), takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel (33) ve sevgilisi Mustafa D. yanlarındaki kızı İsra Ö.’ye, oturdukları sitenin bahçesinde kurşun yağmuruna tuttu. Sonra da kendi kafasına sıkarak intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Eski eşinin sevgilisi ile eski eşinden olan kızını silahla vuran adam, ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Ebru Yüksel hayatını kaybederken 2'si ağır 3 kişi yaralandı

TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Olay, saat 22.30 sularında Ankara'nın Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi Elmalı Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre Salih Ö.(38), ayrıldığı eşi Ebru Yüksel, erkek arkadaşı Mustafa D.(32) ile yanlarındaki kızı İsra Ö.'yü (4) takip etmeye başladı.

Ebru Yüksel ve Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. İle tartışmaya başladı. Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Ö., eski eşi erkek arkadaşına kurşun yağdırdı.

Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Hemen bahçeye koşan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı.

HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Ebru Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Salih Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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