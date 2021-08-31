İstanbul barajları alarm vermeye başladı! Su seviyesi yüzde 60’ın altına indi
Geride bıraktığımız yıl kuraklığın yoğun olarak hissedildiği İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 20'lere gerileyerek son 15 yılın en düşük seviyesine inmişti. 2021 yılında baharla birlikte artan yağışlar durumu düzeltse de son aylarda seviye yeniden kritik düzeye düştü.
İstanbul'da yağışların sona ermesiyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi azalmaya başladı.
İSKİ'nin verilerine göre, nisan ayının sonunda barajlarda doluluk oranı yüzde 80,82 iken, ağustos ayının sonunda bu oran yüzde 58.29 seviyesine düştü.
İstanbul'daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü:
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20.26, Terkos'ta yüzde 65.93, Sazlıdere'de yüzde 30.83, Alibey'de yüzde 27.7, Büyükçekmece'de yüzde 53.39, Ömerli'de yüzde 87.77, Darlık'ta yüzde 59.84, Elmalı'da yüzde 71.48, Kazandere'de yüzde 16.47 ve Pabuçdere'de yüzde 1.92 olarak kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...
- Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- YKS boş kontenjanlar: YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
- YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy neden öldü, kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...
- 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YKS taban puanları 2021...
- ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
- Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL'lik indirim...
- İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
- DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS tercih kılavuzu...
- GSB 4.346 personel alımı: Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi?