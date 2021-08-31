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İstanbul barajları alarm vermeye başladı! Su seviyesi yüzde 60’ın altına indi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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İstanbul barajları alarm vermeye başladı! Su seviyesi yüzde 60’ın altına indi

Geride bıraktığımız yıl kuraklığın yoğun olarak hissedildiği İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 20'lere gerileyerek son 15 yılın en düşük seviyesine inmişti. 2021 yılında baharla birlikte artan yağışlar durumu düzeltse de son aylarda seviye yeniden kritik düzeye düştü.

İstanbul'da yağışların sona ermesiyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi azalmaya başladı.

İSKİ'nin verilerine göre, nisan ayının sonunda barajlarda doluluk oranı yüzde 80,82 iken, ağustos ayının sonunda bu oran yüzde 58.29 seviyesine düştü.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 4 ayda toplam olarak yüzde 22.53 seviyesinde düştü.

Doluluk oranı en yüksek Ömerli'de yüzde 87.77, ölçülürken, doluluk oranı en az Pabuçdere'de yüzde 1.92 olarak ölçüldü.



İstanbul'daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü:

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20.26, Terkos'ta yüzde 65.93, Sazlıdere'de yüzde 30.83, Alibey'de yüzde 27.7, Büyükçekmece'de yüzde 53.39, Ömerli'de yüzde 87.77, Darlık'ta yüzde 59.84, Elmalı'da yüzde 71.48, Kazandere'de yüzde 16.47 ve Pabuçdere'de yüzde 1.92 olarak kaydedildi.

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