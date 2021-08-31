İstanbul barajları alarm vermeye başladı! Su seviyesi yüzde 60’ın altına indi





İstanbul'daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü:

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20.26, Terkos'ta yüzde 65.93, Sazlıdere'de yüzde 30.83, Alibey'de yüzde 27.7, Büyükçekmece'de yüzde 53.39, Ömerli'de yüzde 87.77, Darlık'ta yüzde 59.84, Elmalı'da yüzde 71.48, Kazandere'de yüzde 16.47 ve Pabuçdere'de yüzde 1.92 olarak kaydedildi.