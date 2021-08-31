Seyir halinde tartışan sürücülerin tehlikeli yolculuğu

İstanbul'da seyir halinde birbiri ile tartıştıktan sonra tehlikeli araç kullanan şoförler, öteki sürücülere de oldukça güç anlar yaşattı. Kavga ettikten sonra birbirine makas atan şoförlerin trafiği riske soktuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul trafiğindeki yoğunluk yer yer sürücülerde gerginliğe neden olurken, sürücülerin tartışmaları trafiği tehlikeye atıyor. Geçen günlerde TEM otoyolu Gebze yönünde ise 2 aracın tartıştığı tartıştıktan sonra ise birbirlerinin önünde trafiği riske atacak hareketler yaptığı yine diğer sürücüler tarafından kayda alındı.

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Sultangazi - Gaziosmanpaşa yolunda ilerleyen iki araç da birbirlerine dakikalarca makas attı. Tartışıp birbirlerine makas atan sürücüler, başka bir sürücünün tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.