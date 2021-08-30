Uzman isimden uyarı geldi! ‘Okullar açılmadan aşı yaptırın’

"İLK DOZLARIN OKULLAR BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

12-16 yaş arasında olan ve kronik rahatsızlığı bulunan çocuklara Sağlık Bakanlığı'nın aşı hakkı tanıdığını anlatan Uzm. Dr. Hülya Çarman, şöyle devam etti:

"Kronik hastalıklardan kastımız astım, diyabet, böbrek hastalığı, otoimmün hastalıklar. Bu çocuklara aşı onayı var. 18 yaş üstü zaten aşılanıyor. Aileler aşıya ilgili, bizleri arayıp 'aşı yaptıralım mı?', 'hangi aşıyı yaptıralım' diye soruyorlar. Bebeklik aşıları konusundaki hassasiyetimizi koronavirüs aşılarında gösteriyoruz. Yaşı uygunsa, koşulları uyuyorsa özel bir alerjik reaksiyonu yoksa mutlaka aşı yapılmasını öneriyorum. Aşı olacak grupta olan çocukların aşılarının en azından ilk dozlarının okullar başlamadan yapılmasını öneriyorum. Çocuklarımızı daha güvenle okula göndereceğiz. Yine korunma önlemleri alınacaktır. En azından önümüzdeki kış ayları için bir ön adım ve tedbir anlamında adımımızı bu sayede atmış oluruz. İlk dozların okullar başlamadan önce yapılması çok önemli."