Şırnak’ta feci kaza! Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı
Mardin’de yaşayan bir aile Şınak’taki akrabalarının düğününe giderken kaza yaptı. Araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu. Yürek yakan kazada anne ve çocuğu yaşamını yitirirken, sürücü ağır yaralandı.
Feci kaza geçen gece saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin Nusaybin'den Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyündeki akrabalarının düğününe giden 34 SN 0748 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
ANNE VE OĞUL KURTARILAMADI
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kevser Adıyaman (46), oğlu Azat Adıyaman (17) ve sürücü Nazım Adıyaman, uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan Kevser Adıyaman ve oğlu Azat Adıyaman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Nazım Adıyaman'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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