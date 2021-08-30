Ordu’da şehrin silüetini bozan gökdelenin yıkıldığı kumsal halka açıldı

"DOĞAL MANZARAYI KAPATAN BİR YAPIYDI"

Gökdelenin yıkım kararının çok memnun edici olduğunu aktaran Ferhat Aras, "Birkaç yıl önce burada çok kötü bir görüntü vardı. Şimdi yıkıldığını görmek çok çok iyi olmuş. Belediye Başkanımızın böyle bir karar alması burada oturmamama rağmen çok iyi bir çalışma oldu. Hem Ordu'nun doğal manzarasını kapatan bir yapıydı. Bu şekilde yapılsaydı kıyı boyunca devamı gelecekti. En iyi karar verilmiş" açıklamasında bulundu.



Gökdelen inşaatının başladığı gün çok üzüldüklerini ve yıkım kararı ile bu hüznün sevince dönüştüğünü vurgulayan Ufuk Palavar ise şunları kaydetti:

"Burada daha önce gökdelen yapıldığında çok üzülmüştük. İnşaat yapılırken buraya gelemiyorduk başka yerlere gidiyorduk. Şimdi burası yıkılıp halka açılınca bizim içinde çok güzel oldu. Evimize yakın bir alanda denize giriyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."



Adeta kumsalın üzerine inşa edilen 17 katlı 3 blok gökdelen inşaatını mahkeme kararıyla durdurarak yıkımın kararı alınmasını sağlayan ve bunu gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, o dönemde kendisine yönelik yıpratma kampanyasına rağmen geri adım atmamış, "Vatandaşın kıyıdan geçme hakkını ortadan kaldıran, insan haklarına aykırı bir proje bu. Ben bunu ortadan kaldırmakta yani yıkmakta kararlıyım. Biz ne sıkıntılar atlattık onun için bize vız gelir tırıs gider" demiş, hukuk mücadelesini kazanarak binaların yıkımını sağlamıştı.

NE OLDU?

Ordu'da sahile inşa edilen gökdelen inşaatının 2019 yılında 'şehrin silüetini bozuyor' sebebiyle Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu.