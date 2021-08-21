2021- 2022 okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul, Ankara aylık ve yıllık servis ücreti kaç TL? İşte mesafeye göre yıllık ücretler
Son dakika haberine göre: Yüz yüze eğitime sayılı günler kala hazırlıklar hızlandı. Öğrencilere okul yolu İstanbul ve Ankara’da yüzde 15 zamlı olacak. İstanbul’da aylık servis ücreti 312, hostesli olarak 421 liradan başlayacak.
EN UZUN MESAFE 748 TL
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kentte geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını söyledi. Yüz yüze eğitim kapsamında en kısa mesafe ücretinin 312 lira (0-1 kilometre arası) olduğunu belirten Öztürk, "En uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında 748 lira. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine artı olarak yüzde 35 hostes bedeli yansıyacak. Böylece en ucuz okul servisi hostes ücretiyle toplam 421 lira olacak" dedi.
ANKARA'DA YÜZDE 15 ARTIŞ
Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı da fiyatlarda yüzde 15 artış yaptıklarını söylerken; İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise yüzde 14-15 fiyat güncellemesi olacağını kaydetti.
HAFTANIN 5 GÜNÜ TAM ZAMANLI EĞİTİM
Yüz yüze eğitimin detayları netleşti:
NORMALE DÖNÜŞ
Sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitim yapılacak.
UZAKTAN EĞİTİM DE SÜRECEK
Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayanlar için EBA aracılığıyla eğitime devam edilecek.
DERS SAATİ AZALMAYACAK
Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek.
KURSLAR NASIL OLACAK?
Destekleme ve Yetiştirme Kursları merkezi sınavlara hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflarda verilecek.
KANTİNLER AÇILACAK
Okullarla birlikte kantinler, yemekhaneler, pansiyonlar da açılacak.
MİNİKLER ERKEN BAŞLAYACAK
1-3 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıf uyum eğitimleri yapılacak.
ÖĞRETMENE SEMİNER
1-3 Eylül'de öğretmenlere seminerler verilecek.
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