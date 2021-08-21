2021- 2022 okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul, Ankara aylık ve yıllık servis ücreti kaç TL? İşte mesafeye göre yıllık ücretler

EN UZUN MESAFE 748 TL

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kentte geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını söyledi. Yüz yüze eğitim kapsamında en kısa mesafe ücretinin 312 lira (0-1 kilometre arası) olduğunu belirten Öztürk, "En uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında 748 lira. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine artı olarak yüzde 35 hostes bedeli yansıyacak. Böylece en ucuz okul servisi hostes ücretiyle toplam 421 lira olacak" dedi.